Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Galatasaray için sürpriz stoper iddiası! Galatasaray, Deportivo forması giyen Raul Albentosa ile ilgileniyor

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
x

Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala, Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. İspanyol basını, Galatasaray'ın sürpriz hamlesini ortaya çıkardı.

İspanyol basınına yansıyan haberde, Galatasaray'ın Deportivo'da forma giyen Raul Albentosa ile ilgilendiği belirtildi. Son dönemde formasını Arribas'a kaptıran ve son 3 lig maçında da süre alamayan Raul Albentosa için Galatasaray'ın İspanyol ekibine bir teklif yapması bekleniyor.

Deportivo'nun 28 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakmasa da, Albentosa'nın da ayrılmak istemesi halinde transfere onay verebileceği belirtildi.

Sezon başında Derby'den Deportivo'ya transfer olan Albentosa, bu sezon İspanyol ekibin formasıyla 18 resmi maçta süre aldı. Albentosa'nın 2020 yılına kadar Deportivo ile sözleşmesi devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TBMM Başkan Vekili Aydın: Başkanlık divanı üyeleri için üst limit koyacağız

TBMM Başkan Vekili Aydın: Başkanlık divanı üyeleri için üst limit koyacağız

İşte referandumda 'Evet' diyecek ünlü isimler

İşte referandumda 'Evet' diyecek ünlü isimler

Karla havalarda zincir takma derdine son veren icat

Karla havalarda zincir takma derdine son veren icat

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA