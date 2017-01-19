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Galatasaray'dan transfere 81 milyon lira

UEFA denetimi altında bulunan Galatasaray, bu sezon transfere toplam 20 milyon euro harcamaktan çekinmedi.

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Ligde son şampiyonluğunu 2014-15 sezonunda yaşayan ve 4. yıldızı göğsüne takmayı başaran Galatasaray, yeni başarılar için transfer harcamalarını artırdı. 2014-2015 sezonunda 13 milyon 600 bin euro bonservis ücreti veren sarı-kırmızılı kulübün geçen sezonki transfer harcaması 11 milyon 45 bin euro'da kaldı.
 
Galatasaray, UEFA tarafından Avrupa kupalarından men cezası almasına rağmen geride kalan 2 sezona göre 2016-2017'de daha fazla para harcadı. Bu sezon sadece Josue Pesqueira'yı bedelsiz olarak kadrosuna dahil eden Galatasaray, 6 futbolcuyu toplam 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüp, son 3 sezonda 28 farklı futbolcu için toplamda 44 milyon 645 bin euro para verdi.
 
HARCAMADA ÜÇÜNCÜ
 
Ligde son 3 sezonda transfere en çok parayı harcayan takım Trabzon oldu. Bordo-mavili ekip, 3 sezonda 45 futbolcu için 63 milyon 350 bin euro bonservis bedeli öderken onu Fenerbahçe takip etti. Kanarya, 20 oyuncu için 47 milyon 550 bin euro harcadı. Galatasaray, 28 futbolcu için kasasından 44.5 milyon euro çıkarırken, Beşiktaş ise 27 futbolcu için 39 milyon 900 bin euro ödeme yaptı.
 
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