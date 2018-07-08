Galatasaray'dan Trezeguet, Ahmed Musa, Emre Akbaba ve Denayer için teklif

Futbolcuları vitrine koyup parlatma taahhüdünde bulunan sarı-kırmızılılar, “Şu an istediğiniz paraları veremeyiz. Ancak siz gelecek sene bu futbolcuları çok daha iyi fiyata satabilirsiniz” diyerek kulüpleri ikna etmeye çalışıyor.

Transferde eli, kolu bağlanan UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasından dolayı kiralık, takas ya da bonservisi elinde futbolcu alma zorunluluğu bulunan Galatasaray, bu konuda kulüpleri “Şampiyonlar Ligi” ile ikna etmeye çalışıyor.

Sarı-kırmızılıların transfer etmek istediği Trezeguet, Ahmed Musa, Denayer ve Emre Akbaba için kulüpleriyle görüşen sarı-kırmızılı yöneticiler, karşısındaki yetkililere, oyuncuları vitrine koyacaklarını söyleyerek, “Birlikte kazanalım” çağrısında bulundular.

Galatasaray cephesinin kulüplerle yaptığı konuşmalar şöyle:

KASIMPAŞA’YA: Trezeguet için 5.9 milyon euro veremeyiz. 1 milyon euroya kiralayalım veya Eren’i bedelsiz size verelim. Bu sözleşmede satın alma opsiyonu olsun. Trezeguet, Şampiyonlar Ligi’nde kendini göstersin ve değerlensin.

LEİCESTER CİTY’E: Ahmed Musa’yı kiralamak istiyoruz, o da bize gelmek istiyor. Gelirse düzenli şans bulacak ve en önemlisi de Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak. Bu da size, gelecek sezon için iyi bir bonservis fırsatı doğurabilir. Kiralama bedeli olarak 2 milyon euro vermeye hazırız.

MANCHESTER CİTY’E: Denayer’i 1 sezon daha kiralamak istiyoruz. Bizde düzenli olarak şans buluyor. Bu, Şampiyonlar Ligi’nde de kendini göstermesi anlamına gelir. Şu an istediğiniz 8-10 milyon euroları veremeyiz ama siz seneye bu rakamlara ulaşabilirsiniz.

ALANYASPOR’A: Emre Akbaba için bugün bonservis parası veremeyiz. Bir yıl kalan sözleşmesini uzatın. O zaman bize kiralarsanız Emre’yi seneye çok iyi rakamlara satabilirsiniz. Hep göz önünde olacak ve Fatih Hoca da onu oynatmak istiyor. Bugün 3-5’e satamazsınız ama 1 yıl sonra çift haneli rakamları elde edebilirsiniz.

(Skorer)