Galatasaray'dan üyelik haberleriyle ilgili yalanlama geldi
Galatasaray bugün basında çıkan '20 Bin TL Bağışla Hemen Üye Ol' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığına dair açıklama yaptı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada;
Bugünkü bazı basın yayın organlarında yer alan, "20 Bin TL Bağışla Hemen Üye Ol" başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır.
Bizzat Başkanımızın veya yetkili organlarımızın resmi açıklamaları dışında bu tarz yalan, yanıltıcı, kötü niyetli ve Camiamızı karıştırmaya yönelik olarak yapılan asılsız haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Galatasaray Spor Kulübü
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