Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'dan Valencia'ya Zaza'yı bize verin teklifi

Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasını hesaba katan Galatasaray, Valencia'dan Zaza'yı istedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde parsayı tek başına toplayacak olan Galatasaray transferde ekonomik yönden rahatlarken listeye bir yıldız daha ekledi. Sarı-kırmızılı ekipte yeni hedeflerinden biri Valencia'nın golcüsü Simone Zaza oldu. İspanyol ekibinin kapısını çalan Cimbom, "Zaza'yı bize kiralayın" teklifinde bulundu. Valencia'nın ilk tercihi İtalyan golcüyü satmak ancak kiralamaya da sıcak bakacağı belirtildi. 27 yaşında, 1.86 m. boyundaki Zaza geçen sezon 33 lig maçında 13 gol attı. Transfermarkt verilerine göre Zaza'nın şuanki piyasa değeri 22 milyon Euro.

(Fotomaç)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul’da kadının kafatasının kırıldığı feci kaza kamerada

İstanbul’da kadının kafatasının kırıldığı feci kaza kamerada

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Amerikan malı otomobiller hangileri? Vergiyle ABD arabaları kaç lira oldu?

Amerikan malı otomobiller hangileri? Vergiyle ABD arabaları kaç lira oldu?

Süper Lig'e gelen en iyi yabancı futbolcular!

Süper Lig'e gelen en iyi yabancı futbolcular!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA