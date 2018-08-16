Galatasaray'dan Valencia'ya Zaza'yı bize verin teklifi

Fenerbahçe'nin elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde parsayı tek başına toplayacak olan Galatasaray transferde ekonomik yönden rahatlarken listeye bir yıldız daha ekledi. Sarı-kırmızılı ekipte yeni hedeflerinden biri Valencia'nın golcüsü Simone Zaza oldu. İspanyol ekibinin kapısını çalan Cimbom, "Zaza'yı bize kiralayın" teklifinde bulundu. Valencia'nın ilk tercihi İtalyan golcüyü satmak ancak kiralamaya da sıcak bakacağı belirtildi. 27 yaşında, 1.86 m. boyundaki Zaza geçen sezon 33 lig maçında 13 gol attı. Transfermarkt verilerine göre Zaza'nın şuanki piyasa değeri 22 milyon Euro.

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