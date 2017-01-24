GALATASARAY-ERZİNCANSPOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, TT Arena'da 24 Erzincanspor'u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, TT Arena'da 24 Erzincanspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi dilerseniz STAR.COM.TR üzerinden anbean takip edebilirsiniz.
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