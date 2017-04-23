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Galatasaray-Fenerbahçe (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında derbi Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında derbi Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
 
Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. STAR.COM.TR'den de gelişmeleri anbean takip edebilirsiniz.
 
İŞTE İLK 11'LER
 
Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski
 
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Aatıf, Lens, Van Persie
 

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