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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tam 67 ülkede canlı yayınlanacak

Dev derbi heyecanı Türkiye dışına da taşacak. G.Saray-F.Bahçe maçı 67 ülkede canlı olarak yayınlanacak.

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Dev derbi heyecanı Türkiye dışına da taşacak. G.Saray-F.Bahçe maçı 67 ülkede canlı olarak yayınlanacak.  
 
Türkiye’nin 1 numaralı derbisi İtalya, İngiltere, Portekiz, Güney Afrika, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Fransa, Rusya, Polonya, Arnavutluk, Avusturya, İsrail, Almanya, Azerbaycan ve Brezilya başta olmak üzere 60’dan fazla ülkede canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.
 
Uzakdoğu'dan gazeteciler geliyor
 
Türk Hava Yolları’nın davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Uzakdoğulu gazeteciler Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyecek. 
 
Hong Kong’tan gelen grubun yarın ise Türk Telekom Stadı’nı ziyaret ederek gezecekleri belirtildi. Konuklar dışında birçok ülkeden gazetecinin de akreditasyon yaptırdığı ifade edildi.
 
Naklen yayın için özel ekip
 
Derbiyi naklen yayınlayacak olan beIN France, karşılaşma için özel bir ekip görevlendirdi. Karşılaşmanın öncesi ve sonrasında görev yapacak üç kişilik ekibin Türkiye’deki atmosferi Fransa’ya yansıtacağı belirtildi.

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