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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike!

Fenerbahçe karşısında 90 dakika boyunca tek kale oynayan Galatasaray, 90+1'de Josef de Souza'nın kafa golüyle sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi şansını tüketti. Avrupa tehlikesi yaşayan Galatasaray'ın, 5. Trabzonspor'la arasındaki puan farkı da 2'ye indi.

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Başkan Dursun Özbek'le birlikte derbilere hasret kalan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye, hem de kazanmak zorunda olduğu maçta 1-0 yenildi.
 
TT Arena'daki karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 90 dakika tek kale oynadığı karşılaşmanın uzatmalarında yıkıldı. 90+1'de Şener'in ortasına iyi yükselen Kanarya'nın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, skoru belirledi ve Galatasaray'ı adeta ateşe attı.
 
FENERBAHÇE YA DA BAŞAKŞEHİR KUPAYI ALAMAZSA...
 
Böylece ligin bitimine 6 hafta kala Şampiyonlar Ligi şansı iyice azalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne katılamama tehlikesi ile de karşı karşıya. Çünkü Süper Lig'de 4. sırada yer alan Galatasaray'ın, 2 puan geriden gelen Trabzon takip ediyor. Eğer Galatasaray 5. olur ve Fenerbahçe ya da Medipol Başakşehir kupayı alamazsa, sarı-kırmızılılar bir sezonu daha Avrupa'sız geçirebilir. 

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