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Galatasaray'ı kızdıran teklif!

Galatasaray, en az 5-6 milyon Euro istediği Podolski için 3 milyon Euro öneren Vissel Kobe’ye düşünmeden “Hayır” dedi, fiyatını da 7 milyon Euro’ya çıkardı.

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Vissel Kobe Külübü’nün Lukas Podolski için yaptığı teklif, Galatasararay’ı kızdırdı! Sarı kırmızılılar, en az 5-6 milyon Euro isterken, Japon kulübü 3 milyon Euro teklif etti. Galatasaray yönetimi, bu teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti. Kobe’nin teklifini Podolski’nin menajeri Nassim Touihri, dün iletti ama yönetim, “Biz bu paraya Podolski’yi asla ve asla vermeyiz” diyerek geri çevirdi.  Oysa Podolski’nin satışında 5 milyon Euro’ya da onay verilmesi düşünülüyordu. Ama, Japonların kızdıran teklifinden sonra bundan vazgeçildi.
 
Galatasaray yönetimi, Vissel Kobe yönetiminden 7 milyon Euro talep etti ve cumaya kadar da süre verdi. Bu aslında Alman forvetin satışından vazgeçildiği anlamına da geliyor. Yönetim, geçen yıl Türkiye’de transfer bittikten sonra Çin’e giden Burak Yılmaz vakasının benzerini bir daha yaşamak istemiyor. Sarı kırmızılılar, Burak gidince forvet bölgesinde alternatifsiz kalmış ve sıkıntı yaşamıştı.
 
Yönetim, bugün Alman futbolcu ve menajeriyle bir araya gelecek. Lukas Podolski’ye “Sezon sonuna kadar kal” denilecek. Alman futbolcu, Türkiye’de mutlu olduğunu söylüyor, ancak ailesi İstanbul’dan ayrılmak istediği için transfer teklifleri gündeme gelmişti.

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