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Genç yıldızdan Galatasaray itirafı!

Bir dönem Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Belçika asıllı Türk futbolcu Hasan Özkan, Galatasaray'dan teklif aldığını ancak gitmediğini söyledi.

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Gurbetçi yıldızdan Galatasaray itirafı! Kariyerini Belçika'nın Oostende takımında sürdüren 19 yaşındaki Hasan Özkan, Galatasaray'a transferi hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Belçika basınına konuşan Özkan, ''Gent'te kalabilirdim ama onlar beni B takımında oynatmak istiyorlardı. Bu yüzden ayrılmak zorunda kaldım. Ayrıldığımda tek opsiyonum Oostende değildi. Aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu birkaç Türk kulübü bana teklifte bulundu.'' dedi

Hasan Özkan, Galatasaray'dan teklif gelmesine rağmen niye gitmediğini ise şu sözlerle açıkladı: ''Genç bir futbolcu olarak, Belçika'da kalmanın daha iyi olacağını düşündüm. Şimdi, daha fazla süre almak için savaşmaya devam ediyorum. Takım içinde gelişmek istiyorum. Bu da benim özgüvenimi geliştiriyor.''

Ön libero pozisyonunda oynayan Özkan, Oostende formasıyla bu sezon Belçika Ligi'nde sadece 1 maça çıkabilirken, 16 dakika sahada kaldı. Özkan, Türkiye alt yaş milli takımlarında toplam 28 kez forma giydi.

Sporx

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