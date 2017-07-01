Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'ın ilgilendiği Yevhen Konoplyanka, Twitter'da sarı-kırmızılıların resmi hesabını takibe aldı

Galatasaray'ın listesinde olduğu iddia edilen Yevhen Konoplyanka, Twitter'da Galatasaray'ı takibe aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yaz transfer döneminde hareketli günler yaşayan Galatasaray'da Konoplyanka gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Schalke forması giyen yıldız oyuncu twitter'da Galatasaray'ı takibe aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'ClearScan' Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

'ClearScan' Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA