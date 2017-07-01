Galatasaray'ın ilgilendiği Yevhen Konoplyanka, Twitter'da sarı-kırmızılıların resmi hesabını takibe aldı
Galatasaray'ın listesinde olduğu iddia edilen Yevhen Konoplyanka, Twitter'da Galatasaray'ı takibe aldı.
Yaz transfer döneminde hareketli günler yaşayan Galatasaray'da Konoplyanka gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Schalke forması giyen yıldız oyuncu twitter'da Galatasaray'ı takibe aldı.
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