Galatasaray'ın Alanyaspor kadrosu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Akhisar'a 2-0 yenilerek büyük bir şoka uğrayan ve kupaya veda eden Galatasaray'da Alanyaspor maçının kafilesi belli oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezalı olan Maicon dışında Tolga Ciğerci, Hakan Balta, Tarık Çamdal ve Koray Günter, Aytemiz Alanyaspor maçının kamp kadrosuna almadı.

KAMP KADROSU;

Fernando Muslera

Cedric Carrasso

Eray İşcan

Batuhan Şen

Serdar Aziz

Ahmet Çalık

Jason Denayer

Yuto Nagatomo

Iasmin Latovlevici

Mariano

Martin Linnes

Fernando Reges

Ryan Donk

Selçuk İnan

Younes Belhanda

Yasin Öztekin

Garry Rodrigues

Sofiane Feghouli

Sinan Gümüş

Eren Derdiyok

Bafetimbi Gomis