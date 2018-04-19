Galatasaray'ın Alanyaspor kadrosu belli oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezalı olan Maicon dışında Tolga Ciğerci, Hakan Balta, Tarık Çamdal ve Koray Günter, Aytemiz Alanyaspor maçının kamp kadrosuna almadı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Akhisar'a 2-0 yenilerek büyük bir şoka uğrayan ve kupaya veda eden Galatasaray'da Alanyaspor maçının kafilesi belli oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezalı olan Maicon dışında Tolga Ciğerci, Hakan Balta, Tarık Çamdal ve Koray Günter, Aytemiz Alanyaspor maçının kamp kadrosuna almadı.
KAMP KADROSU;
Fernando Muslera
Cedric Carrasso
Eray İşcan
Batuhan Şen
Serdar Aziz
Ahmet Çalık
Jason Denayer
Yuto Nagatomo
Iasmin Latovlevici
Mariano
Martin Linnes
Fernando Reges
Ryan Donk
Selçuk İnan
Younes Belhanda
Yasin Öztekin
Garry Rodrigues
Sofiane Feghouli
Sinan Gümüş
Eren Derdiyok
Bafetimbi Gomis
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