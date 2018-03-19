Galatasaray'ın Amerika ve Uzakdoğu planı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluk için çalışmalarını en süt seviyeye çıkartırken gelecek sezonun planlamasını yapmak için de kolları sıvadı.

Galatasaray nerede kamp yapacak?

Fatih Terim'in 2013 senesinde Emirates Cup turnuvası örneğinde olduğu gibi Galatasaray'a hem maddi katkı hem de prestij katacak turnuva tekliflerini değerlendirdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'a şu anda biri Amerika ikisi Çin'den olmak üzere 3 teklif geldiği ve Terim'in vereceği karara göre sarı kırmızılı takımın sezon başı kampının bir bölümünü Uzakdoğu ya da Amerika'da yapacağı belirtildi

Galatasaray'da futbolculara borç var mı?

Galatasaray'da göreve seçildikleri günden bu yana alacakların ödenmesi için yoğun mesai harcayan Galatasaray yönetiminden Florya'ya iyi haber geldi.

Oyuncuların maaş ödemelerindeki düzensizlik ve alacakları nedeniyle bu konunun çözülmesini isteyen teknik direktör Fatih Terim'e garanti verildi.

NİSAN AYININ İLK HAFTASI...

Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe derbisi sonrasında Terim'e tüm alacakların Nisan ayının ilk haftasında hesaba yatırılacağı söylendi. Galatasaray yönetimi Nisan ayı hak edişleri ile beraber oyuncuların alacaklarını sıfırlayacak. Tüm ödemeleri yapılacak.

(Futbol Arena)