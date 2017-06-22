Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Maicon İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın Sao Paulo'dan transferi için anlaşmaya vardığı Maicon, İstanbul'a geliyor. Galatasaray, Brezilyalı stoper için 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

GALATASARAY'DAN 5 YILLIK ANLAŞMA

Alınan bilgilere göre Galatasaray, Sao Paolo'da forma giyen Maicon için 5 yıllık bir anlaşma sağladı. Brezilyalı stoper Galatasaray'dan yıllık 2.6 milyon Euro kazanacak.

3.5 MİLYON EURO'SU PEŞİN ÖDENECEK

Sarı-kırmızılı kulüp, bu transfer için 3.5 milyon Euro peşin, kalan 3.5 milyon Euro'yu ise önümüzdeki yılın Ağustos ayına kadar 2 taksit halinde Brezilya ekibine verecek. Maicon'un Şampiyonlar Ligi gruplarında forma giymesi durumunda 250 bin Euro, Avrupa Ligi gruplarında oynaması halinde 250 bin Euro Sao Paulo kulübüne bonus ödenecek. Ayrıca Maicon'a sezon boyunca 25 maç oynarsa 250 bin Euro, 50 maç oynarsa 250 bin Euro daha ekstra ücret ödenecek.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ MAICON KİMDİR?

Geçen sezon savunma hatalarından çok çeken Galatasaray, Sao Paulo'nun kaptanı Maicon Pereira Roque'nin transferini büyük ölçüde bitirip sorunu kökten çözdü.

Maicon'un hem savaşçı karakteri hem de güçlü fiziğiyle Galatasaray'ın savunmasının lideri olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 1.91'lik Maicon'un gelişiyle Galatasaray'ın savunma boyu uzamış olacak. Duran top zaafiyetine büyük ölçüde son vermesi beklenen Maicon, yerden ve havadan oldukça etkili.

Pozisyon bilgisi, kademe anlayışıyla göz dolduran Brezilyalı stoper, kayarak yaptığı yatarak müdahalelerde zamanlamasıyla öne çıkıyor. Sert ve agresif oyunuyla rakip forvetlerin üzerinde baskı kuruyor.

RİSKİ SEVMİYOR

Sağ ayaklı olmasına rağmen genelde sol stoper olarak kullanılan Maicon kesici özellikleri ve hiç risk almayan oyunuyla dikkat çekiyor.

Uzun topları uzaklaştırmada, çalımlarla ceza alanına doğru kat eden rakiplere karşı hamle zamanlaması konusunda da oldukça başarılı. Bir stopere göre iyi sayılabilecek top hakimiyeti var. Uzun bacakları ve fuleleriyle forvet ile arasındaki mesafeyi çabuk kapatabiliyor. Tereyağından kıl çeker gibi müdahaleleri olmasına rağmen, rakip için tehlike oluşturan ve karta davetiye çıkaran sertlikleri de olmuyor değil. Kaleciye geri paslarda zaman zaman aksadığı da gözleniyor.

PORTO'DA AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Maicon, Porto'dayken kupalara ambargo koydu. 2010-11 sezonuyla birlikte üst üste 3 kez lig şampiyonluğu yaşadı, 2 kez Portekiz kupasını, 1 kez Portekiz Süper Kupası'nı kazandı. 2010-11 sezonunda Braga'yı 1-0 yenerek Avrupa Ligi'nde kupayı alan takımın kadrosundaydı, ancak finalde oynamadı. (Sporx)