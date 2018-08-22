Galatasaray'ın anlaştığı Badou Ndiaye, cuma günü geliyor

Galatasaray'da transfer için beklenen Senegalli oyuncu Badou Ndiaye'de rötar yaşandı.

2. başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in Salı günü geleceğini açıkladığı Senegalli, Cuma günü İstanbul'da olacak. TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray Stoke City ile anlaştı ve iki takım arasında bir problem yok.