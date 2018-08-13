Galatasaray'ın Artem Dzyuba için girişimler yaptığı iddia edildi
ZAM isteyen Bafetimbi Gomis’e müşteri arayan Galatasaray için Rusya’da flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
- StarSpor
TASS Ajansı, Sarı-Kırmızılılar’ın Zenit’te forma giyen Rusya Milli Takımı’nın forveti Artem Dzyuba’yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğunu duyurdu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Arsenal Tula’ya kiralanan 29 yaşında ve 1.92 boyundaki Rus forvetin, Şampiyonlar Ligi’nde sahne almak için Cim-Bom’u istediği ileri sürüldü. Zenit’in de 5-6 milyon euro karşılığında Dzyuba’ya ayrılma izni verileceği belirtiliyor.
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