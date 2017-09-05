Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği Ryan Donk'a Akhisar Belediyespor talip oldu
Avrupa'dan görüştüğü takımlarla anlaşamayan Ryan Donk'a Akhisar Belediye talip oldu.
Galatasaray'da kadroya giremeyen Ryan Donk'a Süper Lig ekibi Akhisar Belediye talip oldu.
Yönetimin, birkaç takımdan daha teklif alan Hollandalı oyuncu için gerekirse bonservis bedeli talep etmeyebileceği belirtildi.
Ancak talipleri Donk'tan da ücretinde indirim yapmasını istiyor. Galatasaray'da 1.5 milyon euro kazanan Ryan, indirime razı olursa Akhisar yolu açılacak.
Galatasaray'da 22 kez forma giyen Ryan Donk yalnızca 1 gol atarken 3 kez de asist yaptı. (Fotomaç)
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