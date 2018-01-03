Galatasaray'ın erkek ve kadın basketbol takımı dökülüyor

Basketbolda bundan 2 yıl önce erkeklerde Eurocup’ı kazanan, 4 yıl önce kadınlarda Avrupa Ligi’ni müzesine götürerek Avrupa’nın zirvesine çıkan Galatasaray, 2017-18 sezonunda Türkiye Kupası’na katılamama tehlikesiyle karşı karşıya!

Habertürk'ün haberine göre; yakın geçmişte elde ettiği başarılara karşın üzerine koymayı başaramayan, mali kaynak yaratma konusunda ezeli rakiplerinin gerisinde kalan Sarı-Kırmızılı kulüp, hem erkekler hem de kadınlarda bütçe küçülterek girdiği sezonda ilk yarının sonu yaklaşırken hedeflerinin çok uzağında kaldı. Erkeklerde 13 maç sonunda 5 galibiyet, 8 yenilgi ile 16 takımlı ligde 10. sıraya demir atan Cimbom, eğer 2 hafta içinde bir mucize olmazsa, 2007-2008 sezonundan tam 10 yıl sonra kupanın dışında kalacak.

RAKİPLERİ BANVİT VE EFES!

Sarı-Kırmızılılar, statü gereği eğer ligin ilk yarısı sonunda ilk 8 takım içinde yer alamazsa, 14-18 Şubat’ta Sinan Erdem Salonu’nda düzenlenecek Türkiye Kupası 8’li Finalleri’nde yer alamayacak. 14. ve 15. haftada Banvit ve Anadolu Efes gibi zorlu rakiplerle karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar, hem bu iki maçı kazanıp hem de Darüşşafaka ve İstanbul BBSK’nın 2’de 0 çekmesini, Efes ile Banvit’in 2 hafta içinde diğer rakipleriyle oynayacakları maçları da yitirmesini bekleyecek. Kısacası Cimbom’a kupa için ‘mucize’ gerekiyor. Tıpkı G.Saray gibi, Anadolu Efes’in de ilk 8 için son 2 maçını kazanması şart. Eğer Efes ve G.Saray ligde bu hafta kazanıp, şanslarını 15. haftaya taşırlarsa, 15. haftada iki takımın buluşması bir nevi final niteliği taşıyacak. Puan eşitliğinde genel averaj geçerli olacak.

KADINLARIN KADERİ KENDİ ELLERİNDE

Kadınlar Ligi’nde de bu hafta sonunda oynanacak olan maçlarda ilk yarı sona ererken, 21-25 Şubat’ta Mardin’de düzenlenecek Türkiye Kupası Sekizli Finalleri için de ilk 4 takım dışındaki kulüpler hala netleşmedi. Yakın Doğu Üniviersitesi, Hatay BŞB., Fenerbahçe ve Botaş dışında 7 galibiyetli Abdullah Gül Üniversitesi, Çukurova, Beşiktaş, Mersin BŞB. ve Galatasaray kalan 4 bilet için yarışıyor. Burada da tıpkı erkeklerde olduğu gibi genel averaj hesaba katılacak. Sarı-Kırmızılılar’ın 13. haftada OGM Ormanspor’u rakip sahada yenmesi kupaya katılmasına yetecek.