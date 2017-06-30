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Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue, Macar ekibi Ferencvaros ile idmanlara çıkıyor

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Emmanuel Eboue, Macar ekiplerinden Ferencvaros ile antrenmanlara çıkıyor.

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Bir döneme damga vuran ve Galatasaray ile Arsenal'de forma giyerken adından fazlasıyla söz ettiren Eboue, sahalara geri dönüyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir türlü kariyerinde istikrara kavuşamayan 34 yaşındaki oyuncu, Macar ekiplerinden Ferencvaros ile antrenmanlara çıkıyor.

Sarı-kırmızılı ekipten ayrıldıktan sonra uzun süre top oynamayan ve 2015-16 sezonunda Premier Lig'de mücadele eden Sunderland'e imza atan Eboue, İngiliz ekibinde hiç maça çıkmadan sözleşmesi feshedilmişti.

FIFA'DAN MEN CEZASI YEDİ

Eboue geçtiğimiz yıl Mart ayında, eski menajeri Sebastien Boisseau'ya olan borcunu uzun süredir ödemediği için FIFA tarafından 1 yıl futboldan men edilmişti.

Mart ayında cezası bitecek olan Eboue, ardından Macar ekibi Ferencvaros'ta forma giyecek.

Eboue, yıllarını Premier Lig'de geçiren ve Macaristan Milli Takımı'nın uzun yıllar önemli isimlerinden olan 38 yaşındaki Zoltan Gera ile Ferencvaros'ta beraber forma giyecek.

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