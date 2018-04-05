Galatasaray'ın eski yıldızı Blerim Dzemaili saldırıya uğradı

Kariyerini İtalya Seri A takımlarından Bologna'da sürdüren eski Galatasaraylı oyuncu Blerim Dzemaili, fiziksel saldırıya maruz kaldı.

İsviçreli futbolcunun, otomobilinin içinde olduğu sırada hayranlarının kendisine uzattığı kağıtlara imza dağıttığı sırada Bolognalı taraftarlardan biri Dzemaili'ye yumruk attı.

Bologna kulübü yetkilileri hemen polisi aradı ancak olayı gerçekleştiren şahıs; polis, olay yerine gelmeden ortadan kayboldu.