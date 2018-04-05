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Galatasaray'ın eski yıldızı Blerim Dzemaili saldırıya uğradı

İtalya Seri A takımlarından Bologna'da forma giyen Galatasaray eski oyuncusu Blerim Dzemaili, otomobilin camından kendisine uzatılan kağıtlara imza attığı sırada Bolognalı bir taraftarının yumruklu saldırısına uğradı.

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Kariyerini İtalya Seri A takımlarından Bologna'da sürdüren eski Galatasaraylı oyuncu Blerim Dzemaili, fiziksel saldırıya maruz kaldı.
 
İsviçreli futbolcunun, otomobilinin içinde olduğu sırada hayranlarının kendisine uzattığı kağıtlara imza dağıttığı sırada Bolognalı taraftarlardan biri Dzemaili'ye yumruk attı.
 
Bologna kulübü yetkilileri hemen polisi aradı ancak olayı gerçekleştiren şahıs; polis, olay yerine gelmeden ortadan kayboldu.

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