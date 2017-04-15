Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İtalya'dan Galatasaray için Luis Muriel iddiası

Çizme basını, Aslan’ın genç golcü ile temasta olduğunu belirterek, “Luis Muriel kiralık ya da bonservisiyle birlikte İstanbul’a gidecek” ifadelerini kullandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray gelecek sezon taraftarı ayağa kaldıracak, heyecanlandıracak forvet peşinde. Yönetim, finansal fair-play kriterlerini de gözeterek takıma golcü kazandıracak. Gelecek sezon Podolski'nin de takımdan ayrılacağı göz önünde bulundurulursa Aslan, bu mevkiye iyi bir forvet almak üzere. Yönetim, transfer için çalışmalarını sürdürürken İtalyan medyası bir transfer iddiasında bulundu. İtalyanlar, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcü Luis Muriel'in peşinde olduğunu yazdı. Sampdoria'da forma giyen 25 yaşındaki golcü, çabukluğuyla ve bitiriciliğiyle rakiplerin adeta korkulu rüyası. Oyun stili, G.Saray'a çok uygun.
 
29 LiG MAÇINDA 9 KEZ FiLELERi SARSTI
 
İtalyanlar Luis Muriel ile ilgili yaptığı haberde, "Luis Muriel kiralık ya da bonservisiyle birlikte İstanbul'un yolunu tutacak. O da Galatasaray'ı istiyor" ifadelerini kullandı. 1.79 mt. boyundaki Kolombiyalı yıldız golcü bu sezon Sampdoria ile çıktığı 29 lig maçında 9 gol atarken 5 de asist yaptı. Muriel, kulüp kariyerinde ise 178 maçta 49 gol attı. Genç oyuncu Kolombiya Milli Takımı'nda ise 12 kez forma giydi.
 
Fotomaç

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sultangazi’de 'dur' ihtarına uymayan araca polis ateş açtı : 2 ölü, 2 yaralı

Sultangazi’de 'dur' ihtarına uymayan araca polis ateş açtı : 2 ölü, 2 yaralı

1.5 yıl başsız yaşayan horoz Mike

1.5 yıl başsız yaşayan horoz Mike

Adil Gür referandum anketini açıkladı! İşte son durum

Adil Gür referandum anketini açıkladı! İşte son durum

Kuzey Kore gövde gösterisi yaptı

Kuzey Kore gövde gösterisi yaptı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA