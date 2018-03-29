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Galatasaray'ın idmanında Tolga Ciğerci ile kaleci Carrasso arasında gerginlik yaşandı

Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın antrenmanında Tolga Ciğerci ve kaleci Carrasso arasında gerginlik yaşandı.

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Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın dünkü idmanında kısa bir gerginlik yaşandı. Sarıkırmızılıların yedek kalecisi Carrasso, çift kale maçta yediği bir golden sonra Tolga Ciğerci'ye tepki gösterdi. Tolga'ya hatası nedeniyle kızıp, "Golü senin yüzünden yedim" diyen Fransız file bekçisini arkadaşları sakinleştirdi. Carrasso ile Tolga idman sonunda ise birbirlerine sarılarak barıştı. Bu arada teknik direktör Fatih Terim yanına kadar giderek Carrasso'ya moral verdi. (Sabah)

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