Galatasaray'ın ilk transfer hedefi Cengiz Ünder

Ligi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, ara transfer için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı ekipte ilk hedef, Başakşehir'den Roma'ya transfer olan ancak forma şansı bulamayan Cengiz Ünder...

Teknik direktör Fatih Terim'in yönetimle yaptığı ilk görüşmede, 20 yaşındaki başarılı oyuncunun ismini verirken İtalyan kulübü ile bir an önce temas kurulmasını istediği ifade edildi. Tecrübeli hocanın, kanatlarda ve orta sahada forma giyebilmesi nedeniyle Cengiz Ünder'i kadrosunda görmeyi çok istediği aktarıldı. Başakşehir'deki başarılı futbolunun ardından Roma'ya transfer olan genç yıldız, sıkı bir Galatasaray taraftarı olarak biliniyor.

Bu transferdeki engel olarak ise Roma'nın oyuncuyu İtalya alışması için ülke sınırları içerisinde turmak istemesi.

SICAK BAKIYOR

Cengiz Ünder'i keşfeden antrenör Ersoy Or, "Cengiz Ünder çok iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray'da oynamasını çok isterim" açıklaması yapmıştı.

Sarı-kırmızılı yönetimin, önümüzdeki hafta İtalya'nın yolunu tutacağı belirtilirken forma şansı bulamaması nedeniyle başarılı futbolcunun da Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor.

FLORYA'NIN KAPISINDAN DÖNDÜ

Cengiz Ünder ile Galatasaray'ın yollarının kesişmesi ilk değil... Ünder yeni sivrildiği dönemde babasıyla birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek seçmelere katılmıştı. Yıldız oyuncuyu keşfeden Ersoy Or, o günleri şu sözlerle anlatıyor:

Cengiz'i Florya'da idmana çıkarttılar ve hocaları beğendi. Hemen takıma kazandırmak istediler. Ama yaşının küçüklüğü ve yabancı bir şehir ile yabancı insanlara alışamadı ve geri döndü.

Sabah