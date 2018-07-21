Galatasaray'ın Ismail El Haddad'ı takip ettiği iddia edildi

Fas basınında yer alan haberde, Wydad Casablanca'nın Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Horoya ile 1-1 berabere kaldığı maçta Ismail El Haddad'ın gözlemciler tarafından takip edildiği belirtildi. 27 yaşındaki kanat oyuncusunu takip eden takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor.

(Güneş)