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Galatasaray'ın Ismail El Haddad'ı takip ettiği iddia edildi

Fas temsilcisi Wydad Casablanca forması giyen kanat oyuncusu Ismail El Haddad, Galatasaray’ın radarına girdi.

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Fas basınında yer alan haberde, Wydad Casablanca'nın Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Horoya ile 1-1 berabere kaldığı maçta Ismail El Haddad'ın gözlemciler tarafından takip edildiği belirtildi. 27 yaşındaki kanat oyuncusunu takip eden takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor.

(Güneş)

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