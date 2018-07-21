Galatasaray'ın Ismail El Haddad'ı takip ettiği iddia edildi
Fas temsilcisi Wydad Casablanca forması giyen kanat oyuncusu Ismail El Haddad, Galatasaray’ın radarına girdi.
Fas basınında yer alan haberde, Wydad Casablanca'nın Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Horoya ile 1-1 berabere kaldığı maçta Ismail El Haddad'ın gözlemciler tarafından takip edildiği belirtildi. 27 yaşındaki kanat oyuncusunu takip eden takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor.
(Güneş)
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