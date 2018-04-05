Galatasaray'ın İspanya 2. Lig ekibi Real Valladolid forması giyen Jaime Mata'yı transfer edeceği iddia edildi

İspanyol basını, Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası ortaya attı! Galatasaray'ın İspanya 2. Lig ekibi Real Valladolid forması giyen İspanyol forvet Jaime Mata'yı sezon sonunda bonservis ödemeden transfer edeceği belirtildi.

Galatasaray'ın Valladolid ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mata'nın menajeri ile anlaşmaya yakın olduğu ve sezonun bitmesinin ardından imzaların atılabileceği ileri sürüldü.

LA LIGA TAKIMLARI DA PEŞİNDE

29 yaşındaki İspanyol forvet ile Galatasaray'ın dışında La Liga ekipleri Eibar ve Getafe'nin de olduğu kaydedildi.

AÇIK ARA GOL KRALI

Bu sezon kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Jaime Mata, İspanya 2. Ligi'nde 31 maçta 26 gol ve 5 asiste imza attı. Mata, attığı 26 golle ligde gol krallığı yarışında uzak ara lider durumda. (Sporx)