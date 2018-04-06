Galatasaray'ın istediği Trezeguet'i Everton ve Borunemouth da listeye aldı

G.SARAY’DA bir yandan şampiyonluk planları yapılırken diğer yandan gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar başladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa’nın sezon başında Anderlecht’ten kiraladığı Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan nam-ı diğer Trezeguet’yi kadrosuna katmak istiyor. Henüz 23 yaşında olan Trezeguet, bu sezon Kasımpaşa formasını 25’i lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 27 kez sırtına geçirdi. Bu maçlarda 12 kez ağları sarsan Mısırlı yıldız, 5 de asist yaparak takımına büyük katkı sağladı. Genellikle sağ kanatta forma giyen Trezeguet, yeri geldiğinde orta alanın ortasında ve solda da oynayabiliyor. Her iki ayağını da iyi kullanan futbolcu, sezon sonu Anderlecht’e dönecek ama oradaki kontratı da 2019’da bitiyor.

BOURNEMOUTH DA TAKİP EDİYOR

The Sun’un haberine göre; G.Saray’ın takip ettiği Trezeguet için Premier Lig’den Everton ve Borunemouth da devrede. Devre arasında Cenk Tosun ve Theo Walcott gibi önemli yıldızlara yatırım yapan Maviler, kabuk değiştirmek istiyor. Sezon sonu için şu anki menajer Sam Allardyce ile yolların ayrılacağı konuşulan Everton’ın Trezeguet transferi için nasıl bir politika izleyeceği merak ediliyor. Premier Lig’de 9. sırada yer alan Everton’ın 1 basamak altında bulunan Bournemouth da 23’lük yıldızı izliyor.

SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

Kasımpaşa’nın sezon başında kiraladığı oyuncu için Belçika kulübüyle satın alma opsiyonu anlaşması bulunuyor. Kasımpaşa, Mısırlı futbolcuyu kadroda tutmak isteyebilir fakat son karar Trezeguet’te olacak. Trezeguet’nin, G.Saray’ın Şampiyonlar Ligi’ne katılma olasılığı göz önüne alındığında Aslan’a gelebileceği konuşuluyor.

(Aksam)