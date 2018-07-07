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Galatasaray'ın İsviçre kampı başladı

Galatasaray, 2018-2019 futbol sezonu öncesi İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirdiği kamp çalışmaları kapsamındaki ilk antrenmanını bu akşam yaptı.

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Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. İlk bölümün ardından açma germe hareketlerinin yapıldığı rejeneratif bir çalışma gerçekleştirildi. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusunun ardından soğuma hareketleriyle tamamlandı.
 
Takıma İsviçre'de katılan Bafetimbi Gomis, antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
 
Sarı kırmızılılar, İsviçre kampındaki ikinci gününde çift antrenman gerçekleştirecek. Yerel saatle sabah saat 10.00'daki antrenman medya mensuplarına açık, saat 17.30'daki antrenman ise medya mensuplarına kapalı olarak yapılacak.

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