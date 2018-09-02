Galatasaray'ın kabusu Yusuf Yazıcı
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un Galatasaray'a ligde attığı son 6 golün 3'ünde (2 gol, 1 asist) katkı yaptı.
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un Galatasaray'a ligde attığı son 6 golün 3'ünde (2 gol, 1 asist) katkı yaptı
Takıma çıktığı günden bu yana ortaya koyduğu oyunla Avrupa devlerini peşine takan Yusuf Yazıcı, Akyazı'da Galatasaray'ı boş geçmiyor. Şenol Güneş Stadyumu'nda, sarı- kırmızılılara karşı oynadığı 2 maçta da ağları sarsan 21 yaşındaki futbolcu, takımının 3 puan kazanmasında önemli rol oynamıştı.
Yusuf dün akşam oynanan derbide de yine etkili bir performans ortaya koydu. Genç futbolcu; Trabzonspor'un ikinci, Anthony'nin attığı ilk golde asist yapan isim oldu. Yusuf Yazıcı, böylece Trabzonspor'un Galatasaray'a ligde attığı son 6 golün 3'ünde (2 gol, 1 asist) katkı yapmayı başardı. İlk 3 haftada rakip kaleye 8 şut gönderen ve 7'sinde isabet bulan Yusuf, dün akşam gol atamadı ama yaptığı asistle galibiyette pay sahibi oldu.
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