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Galatasaray'ın kabusu Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un Galatasaray'a ligde attığı son 6 golün 3'ünde (2 gol, 1 asist) katkı yaptı.

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Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un Galatasaray'a ligde attığı son 6 golün 3'ünde (2 gol, 1 asist) katkı yaptı
 
Takıma çıktığı günden bu yana ortaya koyduğu oyunla Avrupa devlerini peşine takan Yusuf Yazıcı, Akyazı'da Galatasaray'ı boş geçmiyor. Şenol Güneş Stadyumu'nda, sarı- kırmızılılara karşı oynadığı 2 maçta da ağları sarsan 21 yaşındaki futbolcu, takımının 3 puan kazanmasında önemli rol oynamıştı.
 
Yusuf dün akşam oynanan derbide de yine etkili bir performans ortaya koydu. Genç futbolcu; Trabzonspor'un ikinci, Anthony'nin attığı ilk golde asist yapan isim oldu. Yusuf Yazıcı, böylece Trabzonspor'un Galatasaray'a ligde attığı son 6 golün 3'ünde (2 gol, 1 asist) katkı yapmayı başardı. İlk 3 haftada rakip kaleye 8 şut gönderen ve 7'sinde isabet bulan Yusuf, dün akşam gol atamadı ama yaptığı asistle galibiyette pay sahibi oldu.

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