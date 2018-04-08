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Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
 
Fatih Terim'in belirlediği kadroda Eray, Linnes, Latovlevici ve Koray dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor.
 
Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma, 9 Nisan Pazartesi saat 20.00'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.
 
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu...
 
Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Sofiane Feghouli.

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