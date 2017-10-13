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Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakat Tolga Ciğerci, kadroya alınmadı.

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Süper Lig'in ilk 7 haftasında yenilgi yüzü görmeyen ve lider durumda bulunan Galatasaray'ın 8. haftada oynayacağı Atiker Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan milli futbolcu Tolga Ciğerci kadroya alınmadı. Milli Takım'da sakatlığı gerekçesiyle İzlanda maçında kadrodan çıkarılan Serdar Aziz ise kadroda yer aldı.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu şöyle;

Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Martin Linnes, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Tarık Çamdal, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Sofiane Feghouli.

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