Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kafilesi belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda cezası bulunan Younes Belhanda yer almadı.
İşte Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kafilesi...
Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli
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