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Galatasaray'ın kupadaki rakibi Tuzlaspor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 4. haftasında yarın Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor'a konuk olacak.

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Karşılaşma 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da  başlayacak. Maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
 
Grupta ilk 3 maç sonunda 5 puan toplayan Galatasaray, Tuzlaspor  karşısında sürpriz yaşamak istemiyor. Grupta 6 puanla lider durumda bulunan  rakibini yenerek zirveye yerleşmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, 2016 yılının son  sınavını da Tuzlaspor karşısında verecek.
 
E Grubu'nda Tuzlaspor'un 6, Galatasaray'ın 5, 24 Erzincanspor'u 4 ve  Elazığspor'un 1 puanı bulunuyor.

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