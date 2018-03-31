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Galatasaray'ın Mali Genel Kurulu'nda Ali Öğüdücü'ye yumruklu saldırı

Galatasaray'ın bugün gerçekleşen Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı. Çıkan kavga nedeniyle toplantıya 5 dakika ara verildi. Galatasaray'ın eski mağazacılık müdürü Ali Öğüdücü'ye yumrukla saldırıldığı öğrenildi.

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Galatasaray'ın 2018 yılı olağan mali genel kurulu bugün gerçekleşti. Lütfi Kırdar Kongre Salonu'ndaki toplantıda üyeler arasında kavga çıktı.

Kavga nedeniyle toplantıya 5 dakika ara verildi.

YUMRUKLU SALDIRI

Galatasaray genel kurulunda üyelerden biri, birkaç hafta önce görevinden ayrılan mağazacılık müdürü Ali Öğüdücü'ye 'yalan söylüyorsun' diyerek yumrukla saldırıda bulundu.

ORTALIK KARIŞTI

Başkan adaylarından Ali Fatinoğlu'nun konuşması sırasında kendisine cevap hakkı doğan Ali Öğüdücü söz almak istedi. Ali Öğüdücü konuşması sırasında stokların eritildiğini söylediğinde biri kadın iki üye 'yalan söylüyorsun' diyerek kürsüye doğru bağırdı. Öğüdücü, "Siz de burada konuşabilirsiniz" diye cevap verdi. Öğüdücü konuşması bittikten sonra bağıran kişilerin tarafına gittiğinde Öğüdücü kürsüdeyken bağıran şahıslardan erkek olanı Ali Öğüdücü'ye yumruk savurdu. Daha sonra birkaç dakikalığına ortalık karıştı ve kurula 5 dakikalığına ara verildi. (Fotomaç)

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