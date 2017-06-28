Galatasaray'ın Mario Lemina'yı kiraladığı iddia edildi
Galatasaray'ın Juventus'ta forma giyen Mario Lemina'yı kiraladığı iddia edildi.
beIN SPORTS Fransa muhabiri Philippe Genin, Twitter hesabından sürpriz bir transfer iddiasında bulundu.
Genin, Galatasaray’ın Juventus forması giyen Mario Lemina’yı kiraladığını iddia etti.
23 yaşındaki Gabonlu ön libero geçtiğimiz yaz Marsilya’dan 10 milyon euro bonservisle transfer edilmişti.
Lemina geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyip 1 gol ve 1 asistle oynamıştı.
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