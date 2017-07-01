Galatasaray'ın Milan'dan ayrılan Keisuke Honda için 2 yıllık teklif yaptığı iddia edildi

Transfer döneminin iddialı takımlarından Galatasaray'da yapılan "Omurga" operasyonun ardından artık gözler orta sahanın ortasına ve beklere yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-kırmızılıların orta sahası için Lemina, Asamoah, Imbula, Vainqueur'ün adı geçerken listeye son olarak Keisuke Honda dahil oldu.

İtalyan basınında yer alan habere göre, AC Milan ile yollarını ayıran Japon futbolcu için devreye giren Galatasaray, 2 yıllık sözleşme önerdi. 31 yaşındaki Honda'ya senelik 2 milyon euroluk kontrat sunan sarı-kırmızılı yetkililerin artık beklemeye geçtiği bildirildi.

Geçen sezon Milan'da 8 lig maçında forma alabilen Honda, 1 gol atarken; yalnızca 1 maça ilk 11'de çıktı ve toplamda 226 dakika süre alabildi. 4 senedir formasını terlettiği İtalyan ekibinin sözleşme yenilemediği orta saha oyuncusu için Trabzonspor'un da adı geçmişti.

KARİYER PATLAMASI CSKA MOSKOVA, VENLO...

Mayıs'ta Milan'a veda eden Honda ayrılığı, "3,5 yıldır Milan forması giyiyorum. Sezon bitiminde takımdan ayrılıyorum ancak sizlerle yeniden buluşmayı umuyorum. Belki de geri dönerim ama futbolcu olarak değil, kim bilir? Forza Milan" ifadeleriyle duyurmuştu

Daha önce Avrupa'da CSKA Moskova ve Venlo formaları da giyen Honda kariyerinin en parlak dönemlerini bu takımlarda geçirmişti. Futbol macerasında kulüpler düzeyinde toplam 384 maçta sanhe alan Honda, 76 gol atıp 65 de asist yaptı. Usta işi frikik golleriyle dikkat çeken Honda, 2013 senesinde de sarı-kırmızılıların gündemine gelmişti.

Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen Honda, Japonya Milli Takımı'nda da 90 maça çıkıp 36 gol kaydetti. (Sporx)