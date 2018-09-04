Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildirdiği 21 kişilik kadro belli oldu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildirdiği 21 kişilik kadro belli oldu:
Muslera, İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, A.Çalık, Linnes, Ömer Bayram, Nagatomo, Selçuk, Belhanda, Donk, Ndiaye, E.Akbaba, Fernando, Feghouli, Rodrigues, Eren, Sinan, Onyekuru, Muğdat
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