Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildirdiği 21 kişilik kadro belli oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildirdiği 21 kişilik kadro belli oldu:

Muslera, İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, A.Çalık, Linnes, Ömer Bayram, Nagatomo, Selçuk, Belhanda, Donk, Ndiaye, E.Akbaba, Fernando, Feghouli, Rodrigues, Eren, Sinan, Onyekuru, Muğdat

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
5 ülkeden tarihi Hazar Denizi hamlesi! İmzalar atıldı

5 ülkeden tarihi Hazar Denizi hamlesi! İmzalar atıldı

Kalaşnikof'un Rus ordusu için ürettiği araçlar

Kalaşnikof'un Rus ordusu için ürettiği araçlar

Emine Erdoğan Kırçın yalası'nda

Emine Erdoğan Kırçın yalası'nda

İşte Süper Lig’in en değerli futbolcuları

İşte Süper Lig’in en değerli futbolcuları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA