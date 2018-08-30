Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grupların belli olacağı kura çekimi heyecanı başlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu grup aşamaları kura çekimi, Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilİyor.
KURA ÇEKİMİ ÖNCESİ TORBALAR
1. torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya)
2. torba: Borussia Dortmund (Almanya), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Napoli (İtalya), Tottenham (İngiltere), Benfica (Portekiz), Roma (İtalya)
3. torba: Schalke 04 (Almanya), Olympique Lyon, Monaco (Fransa), Ajax (Hollanda), CSKA Moskova (Rusya), Liverpool (İngiltere), Valencia (İspanya), PSV (Hollanda)
4. torba: Club Brugge (Belçika), Galatasaray (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Inter (İtalya), Hoffenheim (Almanya), AEK (Yunanistan), Plzen (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan)
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