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Galatasaray'ın Sao Paulo'dan transfer ettiği Maicon Pereira Roque sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray Kulübünün, transferi için görüşmelere başladığı Brezilyalı futbolcu Maicon Pereira Roque, sağlık kontrolünden geçti.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun, Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.     

Açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolü sırasında kolundaki "aslan" dövmesiyle poz verdiği aktarıldı.

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