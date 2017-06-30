Galatasaray'ın Sao Paulo'dan transfer ettiği Maicon Pereira Roque sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray Kulübünün, transferi için görüşmelere başladığı Brezilyalı futbolcu Maicon Pereira Roque, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun, Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolü sırasında kolundaki "aslan" dövmesiyle poz verdiği aktarıldı.
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