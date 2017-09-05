Galatasaray'ın sol bek alternatifi Luke Shaw

Juventus'tan Asamoah'ı alamayan Galatasaray, sol beke alternatif olarak Luke Shaw'ı da düşünüyor. Manchester United'da kadroya giremeyen 22 yaşındaki İngiliz sol bek için teklif yapılacak.

Kırmızı Şeytanlar'ın Portekizli menajeri Jose Mourinho'nun, forma şansı bulamayan futbolcusunun aktif olarak oynamasını istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak bakacağı konuşuluyor.

Mukavelesi bu sezon sonunda bitecek olan oyuncu konusunda Manchester United'ın 1 yıl daha opsiyon hakkı

bulunuyor. (Akşam)