Galatasaray'ın sol bek alternatifi Luke Shaw
Asamoah transferi rötar yapınca Galatasaray, Manchester United'ın şans vermediği yıldıza yöneldi. Pazarlık başlayacak.
Juventus'tan Asamoah'ı alamayan Galatasaray, sol beke alternatif olarak Luke Shaw'ı da düşünüyor. Manchester United'da kadroya giremeyen 22 yaşındaki İngiliz sol bek için teklif yapılacak.
Kırmızı Şeytanlar'ın Portekizli menajeri Jose Mourinho'nun, forma şansı bulamayan futbolcusunun aktif olarak oynamasını istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak bakacağı konuşuluyor.
Mukavelesi bu sezon sonunda bitecek olan oyuncu konusunda Manchester United'ın 1 yıl daha opsiyon hakkı
bulunuyor. (Akşam)
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