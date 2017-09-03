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Galatasaray'ın sol bek için Linnes ve Ahmet Çalık planı!

Galatasaray'da Kwadwo Asamoah harekatı başarısızlıkla sonuçlandı. İtalya'dan gelen haberler sonunda sarı-kırmızılıların planları sekteye uğradı! İşte detaylar...

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Galatasaray'da Kwadwo Asamoah harekatı başarısızlıkla sonuçlandı ve transfer planları alt üst oldu.
 
Asamoah transferinin olumlu ilerlemesi dikkate alan sarı kırmızılı yönetim B planını rafa kaldırdı. Ve hatta elindeki sol bek Lionel Carole'u da 1 yıllığına Sevilla'ya kiraladı.
 
Galatasaray'ın B planı Arjantinli Ansaldi'ydi. 1 yıllığına kiralanması için anlaşma sağlanmış ve Inter de vermeye sıcaktı. Ama kulüp Asamoah'a bitti gözüyle baktığı için bu planı devreye sokmadı.
 
Avrupa'd transferin son gününde Inter, Ansaldi'yi Torino'ya kiralık olarak verdi ve Galatasaray'ın sol bekteki A planı da B planı da çöktü.
 
LINNES VE AHMET ÇOLAK PLANI
 
Teknik direktör Igor Tudor da yönetim de Martin Linnes'e güveniyor. Sezona iyi başlayan Norveçli oyuncuyu sol bekte Ahmet Çalık yedekleyecek. Diğer yandan 8 Eylül'e kadar Tudor'un kriterlerine uyan bir sol bek bulunurs alınacak.
 
Hürriyet

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