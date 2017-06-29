Galatasaray'ın transfer etmek istediği Sebastian Corchia için Sevilla devreye girdi

Transferde ismi Galatasaray ile anılan Fransız sağ bek Sebastien Corchia ile Sevilla'nın da ilgilendiği öne sürüldü.

Fransız basınında yer alan habere göre; yeni bir sağ bek isteyen Sevilla, gündemine Sebastien Corchia'yı da aldı.

Corchia, Sevilla'nın kendisiyle ilgilendiğini Goal İngiltere'ye doğrulayarak doğrulayarak, "Sevilla büyük ve ilgi çekici bir kulüp. La Liga, harika bir lig. Ben transferle ilgili pek bir şey bilmiyorum ama menajerim durumu biliyordur." dedi.

"Yeni teknik direktörümüz Bielsa ile konuştum." diyerek sözlerini sürdüren Corchia, "Benim odak noktam futbol. Tatilden döndükten sonra Lille ile çalışmalarıma devam edeceğim. Kontratımın 1 yılı kaldı. Şu an kalıyorum veya gidiyorum diyemem. Lille'den ayrılıyorum diyemem." dedi.

"İNGİLTERE, İTALYA VE İSPANYA'DAN TEKLİFLER VAR"

Galatasaray dışında Arsenal, Roma ve Torino ile adı geçen Corchia, "Bunu doğrulayabilirim. İngiltere, İspanya ve İtalya'dan bazı kulüpler beni istiyor. Fakat, daha fazla şey bilemiyorum. Büyük kulüplerin ilgisini duyunca başım biraz dönüyor, mutlu oluyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı. (Sporx)