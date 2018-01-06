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Galatasaray'ın transferi Telles'ten gelecek paraya bağlı

Galatasaray, Chelsea'nin Alex Telles'e ilgisini yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılılar bu transferden para kazanacak...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, diğer yandan da Chelsea ile Porto arasındaki Alex Telles görüşmelerini yakından takip ediyor. Juventus'un Alex Sandro için 40 milyon euro bonservis bedeli talep etmesinin ardından rotasını Alex Telles'e çeviren Chelsea, Porto ile görüşmelere başladı.

Porto'ya 25 milyon euro teklif eden Chelsea, Portekiz temsilcisinin 30 milyon euroluk talebi ile karşılaştı. Kısa bir süre içerisinde Alex Telles transferini sonuçlandırması beklenen Chelsea'nin Finansal Fair Play'da dengeyi kurmak zorunda olan Porto'yu 25 milyon euroya ikna etmesi bekleniyor.

Chelsea, Porto'ya Alex Telles için 25 milyon euro öderse Galatasaray'dan bu transferden %10 pay alacak. Telles'i 8.5 milyon euroya Porto'ya satan Galatasaray, Chelsea'nin Telles için Porto'ya 25 milyon euro ödemesi durumunda "kar"dan %10 pay alacak ve 1.7 milyon euroyu kasasına koyacak.

Sporx

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