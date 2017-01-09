Galatasaray'ın transferini açıkladılar

Yunan ekibi PAOK, Galatasaray'ın Garry Rodrigues transferinin tamamlandığını resmi sitesinden duyurdu.

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği 26 yaşındaki oyuncuya kısa bir teşekkür eden PAOK'un açıklamasında, "Oyuncuya takıma olan katkıları nedeniyle teşekkür ederiz ve kariyerinin devamında iyi şanslar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın da sağlık kontrollerinden geçirdiği Rodrigues'in transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

BONSERVİS BEDELİ 3,5 MİLYON EURO

2020'ye kadar imza atan Rodrigues'e yıllık 1.5 milyon Euro garanti para ödenecek ve maç başı parası başarı bonusuna endeksli olacak.

PAOK'a ise 3.5 milyon Euro bonservis ödeneceği ve transfer gerçekleştiği için de komisyon olarak 800 bin Euro menajeri ile Rodrigues'e verileceği öğrenildi. PAOK'ta 400 bin Euro alan oyuncu, Galasaray'ın önerdiği 1.5 milyon Euro'yu hemen kabul etti.

GALATASARAY'IN TRANSFER ETTİĞİ GARRY RODRİGUES KİMDİR?

27 Kasım 1990'da Rotterdam'da dünyaya gelen Rodrigues, futbol hayatına Twente ve Sparta Rotterdam'da başladıktan sonra 2004'te Feyenoord altyapısına transfer oldu.

2010'da Xerxes DZB ile Hollanda'da profesyonel kariyerine başlayan 26 yaşındaki futbolcu, Rostocker, Boshuizen, Ado den Haag ve Dordrecht ekiplerinin tamamında 1 sezon forma giydi. Şubat 2013'te Levski Sofia'ya transfer olan Rodrigues, orada da bir sezonun ardından İsanyol ekibi Elche'nin yolunu tuttu. Elche'de forma şansı bulamsına rağmen başarılı olamayan kanat oyuncusu, soluğu Selanik'te aldı. Rodrigues, Ağustos 2015'ten beri Paok forması giyiyor.

Garry Rodrigues, Hollanda doğumlu olmasına rağmen Yeşil Burun Adaları'nın milli formasını tercih etti ve bugüne kadar çıktığı 12 milli maçta 2 gol kaydetti.