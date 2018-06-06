Galatasaray'ın UEFA'dan alacağı cezalar belli oldu

Galatasaray'a bugün UEFA'dan gelecek ceza belli oldu. Gelişme, Şampiyonlar Ligi'ni de yakından ilgilendiriyor.

Galatasaray bugün UEFA ile Finansal Fair Play ile ilgili yapılandırma anlaşması yapacak. Ancak sarı-kırmızılılar 6 milyon euro ceza ile karşı karşıya kalacak.

Tarafların üzerinde uzlaştığı anlaşmaya göre şu maddeler yürürlüğe girecek.

- Yapılandırma anlaşması, 2018/19’dan başlayarak dört yıl yürürlükte kalacak.

- Cim-Bom, UEFA başa baş hesap kriterlerine uymayı taahhüt edecek.

- Sarı-kırmızılılar 2018/19 sezonu için azami 20 milyon euro, 2019/20 sezonu için azami 10 milyon euro başabaş hesap açığı vermeyi taahhüt edecek. Daha sonraki iki sezonda ise ilk yıl zararsız, ikinci sezon ise 10 milyon euro kar etmesi gerekecek.