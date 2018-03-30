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Galatasaray'ın yarınki olağan mali genel kurulunda Adnan Polat için iade-i itibar oylaması yapılacağı iddia edildi

Galatasaray'ın yarın gerçekleştirilecek olağan mali genel kurulunda, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Adnan Polat için iade-i itibar oylaması yapılacağı ileri sürüldü.

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Adnan Polat'ın, başkanlığı döneminde 2011 yılı mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmemesi ve sonrasında seçime gitmek zorunda kalması olayının üzerinden 7 yıl geçerken, yarınki mali genel kurulda Polat'ın geriye dönük ibrası için bir önerge hazırlandığı, gerekli imzaların da toplandığı iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak AA muhabirine açıklamada bulunan Galatasaray Kulübünün başkan adayı Ali Fatinoğlu, bu yönde bilginin kendisine de geldiğini belirterek, önergenin getiriliş biçimini doğru bulmadığını aktardı.

Adnan Polat ve ailesini 30 yıldır tanıdığını, kesinlikle bir itibar problemleri de olmadığını dile getiren Fatinoğlu, "Sayın Polat'ın itibarı toplum vicdanında yerindedir. Ancak yarınki genel kurulda iadeiitibar şeklinde bir oylama yapılırsa, herkes kendisinin Dursun Özbek ile kirli bir pazarlık yaptığına inanacak." diye konuştu.

Kulüp eski başkanı Dursun Özbek'in yarın ibra edilebilmesi için öncesinde Adnan Polat'ın genel kuruldaki ibrasızlığının 7 yıl sonra kaldırılmaya çalışıldığını savunan Fatinoğlu, "Eğer bu oylama olursa, Adnan Polat da durup dururken toplum vicdanında yara alacaktır. Bu kadar net bir olayı görememesi, yanında gerçek dostlarının olmadığını da gösteriyor. Adnan Polat'ın yerinde olsam, oylamayı bu genel kurulda yaptırmazdım." ifadelerini kullandı.

Adnan Polat, 2011 yılı mali genel kurulunda ibra edilmemesinin ardından adli yargıya giderek ibrasını almıştı.

(AA)

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