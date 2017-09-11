Galatasaray'ın yedek kulübesi yıldızlarla dolu

Bu sezon transfer döneminin en dikkat çeken ekibi olan Galatasaray'ın dün akşam Antalyaspor'la oynanan karşılaşmada yedek kulübesiyle ilgili bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.

Antalya Stadı'nda oynanan maçı yedek kulübesinden izleyen 10 G.Saraylı futbolcunun değeri, 150 milyon TL'ye ulaştı.

Sarı kırmızılı ekibin dün akşam Antalyaspor karşısında sahaya çıkan ilk 11'inin değeri 70 milyon euro'yu (280 milyon TL) bulurken kulübedeki güçlü ekip de dikkat çekmeyi başardı.

21 kişilik kadroda 11'in dışında kalan listede; Jason Denayer, Sofiane Feghouli, Eren Derdiyok, Selçuk İnan ve Yasin Öztekin'e ek olarak; Eray İşcan, Ahmet Çalık, Tarık Çamdal, Koray Günter ve Sinan Gümüş de yer aldı.

(Fotomaç)