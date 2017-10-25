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Galatasaray'ın yeni 10 numarası Alex Teixeira oluyor

Belhanda'dan beklenen verimi alamayan Galatasaray'ın Brezilyalı yıldız Alex Teixeira ile ilgilendiği ortaya çıktı.

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G.Saray'da devre arasında değişim rüzgarları esecek. Yönetim F.Bahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartın yanı sıra 10 numara pozisyonunda bir türlü istenen futbolu ortaya koyamayan Younes Belhanda'nın yerine arayışlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar Çin kulübü Jiangsu Suning'de forma giyen Alex Teixeira ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Brezilyalı oyuncu da Çin'den ayrılıp tekrardan Avrupa'ya dönmeyi hedefliyor.

KİRALIK FORMÜLÜ

Sambacıyı öncelikle 1 yıllığına kiralamayı düşünen sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcu yapılan teklife sıcak bakarsa Çin kulübü ile temasa geçecek. Transferin olumlu sonuçlanması halinde ise G.Saray, Belhanda'yı sol açığa çekerek 10 numara pozisyonunu Alex Teixeira'ya teslim edecek. Böylece Faslı futbolcu mevkiisinde daha etkin kullanılacak. Teixeira bu sezon 26 maçta 7 gol attı, 2 asist yaptı. 

(Açık Mert Korkusuz)

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