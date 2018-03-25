Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdı!
Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği iddia edilen forma, sosyal medyada gündem oldu.
Spor Toto Süper Lig'in sona ermesine 8 hafta kalan zirvedeki yerini koruyan Galatasaray'ın, gelecek sezon giyeceği iddia edilen parçalı forma sosyal medyada gündem oldu.
Daha önce A Milli Futbol Takımı'nın yeni formalarını önceden sızdıran bir hesap, şimdi de Sarı-Kırmızılılar'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği 1. formayı takipçileriyle paylaştı.
Galatasaray'ın gelecek sezon giyeceği iddia edilen klasik parçalısı, taraftarların büyük kısmından geçer not aldı.
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