Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdı!

Spor Toto Süper Lig'in sona ermesine 8 hafta kalan zirvedeki yerini koruyan Galatasaray'ın, gelecek sezon giyeceği iddia edilen parçalı forma sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce A Milli Futbol Takımı'nın yeni formalarını önceden sızdıran bir hesap, şimdi de Sarı-Kırmızılılar'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği 1. formayı takipçileriyle paylaştı.

Galatasaray'ın gelecek sezon giyeceği iddia edilen klasik parçalısı, taraftarların büyük kısmından geçer not aldı.