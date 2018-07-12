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Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru'dan ilk açıklama

Galatasaray'ın Everton'ndan kiralık olarak kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.

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Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, transferinin ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Bugün sarı kırmızılı takıma resmen katılan ve yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan Nijeryalı futbolcu, "Türkiye'nin en büyük takımı ile bu yolculuğa başlayacağım için çok mutluyum. Takımın başarıya ulaşması için elimden geleni yapacağım. Bana sağlanan bu olanak için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, Onyekuru'nun bu paylaşımının altında yeni transferlerine büyük ilgi gösterdi ve destek oldu.

(DHA)

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